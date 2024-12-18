Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Schiller-Jahr / Zu Gast: Die Scorpions

DittscheStaffel 12Folge 4vom 18.12.2024
Schiller-Jahr / Zu Gast: Die Scorpions

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Themen sind diesmal u.a.: das Schillerjahr; Putzfrauentag; 330 Jahre alter "Babystern" und Schlafbedarf; Zu Gast: Die "Scorpions". Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 8. November 2009.

