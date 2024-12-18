Schiller-Jahr / Zu Gast: Die ScorpionsJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 4: Schiller-Jahr / Zu Gast: Die Scorpions
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Themen sind diesmal u.a.: das Schillerjahr; Putzfrauentag; 330 Jahre alter "Babystern" und Schlafbedarf; Zu Gast: Die "Scorpions". Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 8. November 2009.
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004