DittscheStaffel 12Folge 9vom 18.12.2024
30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche ist verletzt! Eine Sportverletzung, wahrscheinlich ein Muskelbeutelanriss. Zu Gast: Knut Hartmann. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 13. Dezember 2009.

