Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Harald Schmidt hinter der Theke

DittscheStaffel 5Folge 1vom 18.12.2024
Harald Schmidt hinter der Theke

Harald Schmidt hinter der ThekeJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 1: Harald Schmidt hinter der Theke

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Was ist denn da los? Statt Ingo steht heute Harald Schmidt hinter der Theke. Er erklärt Dittsche, dass er „vom Sender“ gebeten wurde, Ingo zu vertreten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen