Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 6: Soziale Kälte
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche macht sich Gedanken über die soziale Kälte in Deutschland, vor allem die Kälte zwischen ihm und seinem Nachbarn Herrn Karger. Zu Gast: "Fahrrad-Michi".
Genre:Comedy
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004