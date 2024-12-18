Biertrinkender WüstenfuchsJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 4: Biertrinkender Wüstenfuchs
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Das perlt aber auch wieder... Dittsche glaubt, dass sich der Wüstenfuchs auch gerne mal abends ein Bier genehmigt, schließlich ist er ein nachtaktives Tier.
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004