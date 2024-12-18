Karger hat das Krankenhaus verlassenJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 7: Karger hat das Krankenhaus verlassen
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Schumi hat mal wieder gewonnen und das mit angefahrenen Reifen für den besseren Grip. Genauso wie bei Dittsches „Schumiletten“. Zu Gast: Thomas Fürst.
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004