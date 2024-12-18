Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Karger hat das Krankenhaus verlassen

Staffel 5Folge 7vom 18.12.2024
Karger hat das Krankenhaus verlassen

Karger hat das Krankenhaus verlassenJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 7: Karger hat das Krankenhaus verlassen

31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Schumi hat mal wieder gewonnen und das mit angefahrenen Reifen für den besseren Grip. Genauso wie bei Dittsches „Schumiletten“. Zu Gast: Thomas Fürst.

