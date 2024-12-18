Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Treuekarte

DittscheStaffel 7Folge 1vom 18.12.2024
Treuekarte

TreuekarteJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 1: Treuekarte

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Wie immer packt Ingo drei Bier in Dittsches Plastiktüte. Der will diesmal vom Imbisswirt einen Stempel auf seiner Café-Treuekarte haben... Gast: Knut Hartmann.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen