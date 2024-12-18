Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 9: Die Hafer-Verschwörung
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche hat das "Mädchen von Seite Eins" in der Bildzeitung entdeckt. Im Bildtext steht, dass sie vom Hafer gestochen wird. Doch das stimmt gar nicht...Zu Gast: Jens.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004