Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 12: Herausragende Entdeckungen / Zu Gast: Ulrich Deppendorf
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Der HSV ist noch in den UI-Cup gekommen! Dittsche und Ingo philosophieren darüber, was das UI überhaupt heißen könnte. Zu Gast ist dabei Ulrich Deppendorf.
