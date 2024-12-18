Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 5: Dittsche geht arbeiten
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche betritt den Imbiss in voller Arbeitsmontur – Giovanni hatte ihm einen Job im Gartencenter Schwenko besorgt. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 25. März 2007.
