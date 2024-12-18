Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

DittscheStaffel 7Folge 11vom 18.12.2024
Folge 11: Athena Stuben

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Keine Chefvisite (!) - Dittsche ist verwirrt. Die griechische Inhaberin der Athena Stuben nimmt sein Leergut nicht an und dann gibt es nur Bier vom Fass. Zu Gast: Ioanna Rapti.

