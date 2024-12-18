Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 11: Athena Stuben
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Keine Chefvisite (!) - Dittsche ist verwirrt. Die griechische Inhaberin der Athena Stuben nimmt sein Leergut nicht an und dann gibt es nur Bier vom Fass. Zu Gast: Ioanna Rapti.
Genre:Comedy
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004