SAT.1Folge vom 31.08.2022
43 Min.Folge vom 31.08.2022Ab 6

In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Doppelt kocht besser". // Frittierte Garnelen mit roter Currysauce: Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Heute treten Patrick (29) & Franziska (32), Daniela (55) & Khalid (62) sowie Julia (39) & Nico (41) an.

