Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Doppelt kocht besser

Truthahnflügel mit Süßkartoffelpüree

SAT.1Folge vom 22.12.2022
Truthahnflügel mit Süßkartoffelpüree

Truthahnflügel mit SüßkartoffelpüreeJetzt kostenlos streamen

Doppelt kocht besser

Folge vom 22.12.2022: Truthahnflügel mit Süßkartoffelpüree

43 Min.Folge vom 22.12.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute Mutter Kerstin (61) & Tochter Katharina (26), die Freunde Benjamin (36) & Susan (35), sowie das Liebespaar Rahel (34) & Andreas (25).

Alle verfügbaren Folgen