Doppelt kocht besser

Burger mit Rohkostsalat und Riffel-Kartoffel

SAT.1Folge vom 03.11.2022
Burger mit Rohkostsalat und Riffel-Kartoffel

Burger mit Rohkostsalat und Riffel-KartoffelJetzt kostenlos streamen

Doppelt kocht besser

Folge vom 03.11.2022: Burger mit Rohkostsalat und Riffel-Kartoffel

43 Min.Folge vom 03.11.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Geschwister Jana (32) & Nina (33), Karina (26) & Julia (30) sowie René (54) & Thorsten (54).

