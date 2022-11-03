Burger mit Rohkostsalat und Riffel-KartoffelJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 03.11.2022: Burger mit Rohkostsalat und Riffel-Kartoffel
43 Min.Folge vom 03.11.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Geschwister Jana (32) & Nina (33), Karina (26) & Julia (30) sowie René (54) & Thorsten (54).
Genre:Unterhaltung, Kochen
Produktion:DE, 2022
6
