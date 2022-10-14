Seelachs und Lachs im Speckmantel mit TomatensugoJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 14.10.2022: Seelachs und Lachs im Speckmantel mit Tomatensugo
43 Min.Folge vom 14.10.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Geschwister Jan (38) & Nadja (41), das Liebespaar Valensia (28) & Dennis (44) sowie die Freundinnen Katrin (43) & Margarita (54).
Genre:Unterhaltung, Kochen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen