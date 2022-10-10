Gefüllte Paprika mit CurryreisJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 10.10.2022: Gefüllte Paprika mit Curryreis
43 Min.Folge vom 10.10.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare Janine (37) & Ingo (38), Giulio (28) & Larissa (27) sowie Gaby (47) & Marc (50).
