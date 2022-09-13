Vegetarische Cannelloni mit Kidney-Tomaten-SoßeJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 13.09.2022: Vegetarische Cannelloni mit Kidney-Tomaten-Soße
43 Min.Folge vom 13.09.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Eltern-Kind-Paare Gabriele (62) & William (29), Andreas (59) & Hannah (19), Jürgen (57) & Tim (24).
Genre:Unterhaltung, Kochen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
