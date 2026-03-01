Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Downton Abbey

Eine verhängnisvolle Affäre

NBCUniversalStaffel 1Folge 3vom 01.03.2026
Eine verhängnisvolle Affäre

Eine verhängnisvolle AffäreJetzt kostenlos streamen

Downton Abbey

Folge 3: Eine verhängnisvolle Affäre

48 Min.Folge vom 01.03.2026

Rose Leslie ist bei den Crawleys angestellt. Allerdings strebt sie nach mehr und möchte eine Ausbildung als Sekretärin beginnen. Da Karrierewünsche von Frauen aber zu jener Zeit ungern gesehen sind, versucht sie ihre Wünsche zu verheimlichen. Umso überraschter und erfreuter ist sie, als Crawley-Tochter Sybil sie offen unterstützt. Derweil steht hoher Besuch in Downton Abbey an. Ein Abend, der nicht ohne Folgen bleibt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Downton Abbey
NBCUniversal
Downton Abbey

Downton Abbey

Alle 6 Staffeln und Folgen