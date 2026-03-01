Downton Abbey
Folge 4: Neue Zeiten
46 Min.Folge vom 01.03.2026
Der Ire Tom Branson heuert auf Downton Abbey als Chauffeur an. Nebenbei interessiert er sich aber stark für Politik und die Gewerkschaftsbewegung. Ein Engagement, das auf Downton Abbey nur auf wenig Gegenliebe stößt. Sybil ist allerdings fasziniert von dem jungen Mann.
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Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 6: 2015 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 4: 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 3: 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 5: 2014 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved.