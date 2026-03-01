Zum Inhalt springenBarrierefrei
Downton Abbey

Das Geständnis

NBCUniversalStaffel 1Folge 6vom 01.03.2026
Das Geständnis

Downton Abbey

Folge 6: Das Geständnis

47 Min.Folge vom 01.03.2026

Von den politischen Umwälzungen im Land und den Ansichten von Chauffeur Tom Branson fasziniert, beginnt sich Sybil immer mehr für einen gesellschaftlichen Wandel zu engagieren. Gegen den Willen ihres Vaters besucht sie Veranstaltungen und macht sich für Frauenrechte stark. Lord Robert Crawley wird zudem von einem Geständnis seines Kammerdieners Mr. Bates überrascht. Dieser hat sich in der Vergangenheit etwas zu Schulden kommen lassen.

