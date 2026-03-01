Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Downton Abbey

Tage des Schicksals

NBCUniversalStaffel 1Folge 7vom 01.03.2026
Tage des Schicksals

Tage des SchicksalsJetzt kostenlos streamen

Downton Abbey

Folge 7: Tage des Schicksals

63 Min.Folge vom 01.03.2026

Mary und Matthew wollen ihre Gefühle zueinander nicht weiter verheimlichen und heiraten. Allerdings zögert Mary noch. Nicht aus fehlender Liebe, sondern aus Standeszwängen. Derweil kochen diverse Konflikte in Downton Abbey hoch und drohen die Verhältnisse auf dem Anwesen umzuwerfen. Da erreicht sie die Nachricht: England befindet sich im Krieg mit Deutschland.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Downton Abbey
NBCUniversal
Downton Abbey

Downton Abbey

Alle 6 Staffeln und Folgen