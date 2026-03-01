Downton Abbey
Folge 7: Tage des Schicksals
63 Min.Folge vom 01.03.2026
Mary und Matthew wollen ihre Gefühle zueinander nicht weiter verheimlichen und heiraten. Allerdings zögert Mary noch. Nicht aus fehlender Liebe, sondern aus Standeszwängen. Derweil kochen diverse Konflikte in Downton Abbey hoch und drohen die Verhältnisse auf dem Anwesen umzuwerfen. Da erreicht sie die Nachricht: England befindet sich im Krieg mit Deutschland.
Weitere Folgen in Staffel 1
Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
