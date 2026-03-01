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Downton Abbey

Schatten des Todes

NBCUniversalStaffel 4Folge 1vom 01.03.2026
Schatten des Todes

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Downton Abbey

Folge 1: Schatten des Todes

67 Min.Folge vom 01.03.2026

Februar 1922: Auch sechs Monate nach Matthews tragischem Tod steht Mary noch immer unter Schock und hat sich völlig zurückgezogen. Es fällt ihr sogar schwer, Muttergefühle für ihren kleinen Sohn zu entwickeln. Während Robert dafür plädiert, seine Tochter in Ruhe trauern zu lassen, wollen Violet, Cora und Tom sie aus ihrer Trauer reißen, indem sie Marys Interesse an der Verwaltung von Downton Abbey wecken. Unter der Dienerschaft sorgt O'Briens unerwartete Kündigung für Aufregung.

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