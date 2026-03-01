Downton Abbey
Folge 8: Der große Basar
67 Min.Folge vom 01.03.2026
Während Cora den Kirchenbasar vorbereitet, schlägt Rosamund Edith vor, sie nach Europa zu begleiten, um dort unbemerkt ihr Kind zu bekommen und es zur Adoption freizugeben. Doch Violet wird misstrauisch. Mary stellt indessen Jack Ross wegen seiner Beziehung mit Rose zur Rede. Außerdem bittet sie Gillingham, Green zu entlassen, da sie nun die Wahrheit über Annas Vergewaltigung kennt. Als Green kurz darauf überfahren wird, fürchtet Anna, Bates könnte sich an Green gerächt haben ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 6: 2015 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 3: 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 4: 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 5: 2014 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 1: 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved