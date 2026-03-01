Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Downton Abbey

Der große Basar

NBCUniversalStaffel 4Folge 8vom 01.03.2026
Der große Basar

Der große BasarJetzt kostenlos streamen

Downton Abbey

Folge 8: Der große Basar

67 Min.Folge vom 01.03.2026

Während Cora den Kirchenbasar vorbereitet, schlägt Rosamund Edith vor, sie nach Europa zu begleiten, um dort unbemerkt ihr Kind zu bekommen und es zur Adoption freizugeben. Doch Violet wird misstrauisch. Mary stellt indessen Jack Ross wegen seiner Beziehung mit Rose zur Rede. Außerdem bittet sie Gillingham, Green zu entlassen, da sie nun die Wahrheit über Annas Vergewaltigung kennt. Als Green kurz darauf überfahren wird, fürchtet Anna, Bates könnte sich an Green gerächt haben ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Downton Abbey
NBCUniversal
Downton Abbey

Downton Abbey

Alle 6 Staffeln und Folgen