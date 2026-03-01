Downton Abbey
Folge 9: Besuch aus Amerika
93 Min.Folge vom 01.03.2026
Im Sommer beziehen die Crawleys ihr Stadthaus in London, wo Rose dem Hof vorgestellt werden soll. Daher kommen auch Coras Mutter und Bruder aus Amerika zu Besuch. Edith ist ebenfalls aus der Schweiz zurück, leidet aber darunter, ihre Tochter zur Adoption freigegeben zu haben. Mary erkennt, dass sie sich allmählich zwischen Lord Gillingham und Charles Blake entscheiden muss. Doch dann droht Rose in einen Skandal um einen gestohlenen Brief des Prince of Wales zu geraten ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved