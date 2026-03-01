Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Downton Abbey

Unter Verdacht

NBCUniversalStaffel 4Folge 6
Unter Verdacht

Unter VerdachtJetzt kostenlos streamen

Downton Abbey

Folge 6: Unter Verdacht

48 Min.Ab 6

Rose plant zur Roberts Geburtstag eine Überraschungsparty, zu der sie auch ihren Freund Jack Ross einlädt. Doch das Erscheinen des schwarzen Jazz-Musikers sorgt sowohl bei ihrer Familie als auch unter den Bediensteten für Aufruhr. Edith ist außerdem in großer Sorge, weil sie von Michael schon sehr lange nichts mehr gehört hat und sie zudem herausgefunden hat, dass sie schwanger ist. Für weitere Unruhe sorgen zwei Regierungsbeamte, die den Zustand des Anwesens überprüfen sollen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Downton Abbey
NBCUniversal
Downton Abbey

Downton Abbey

Alle 6 Staffeln und Folgen