Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 10: Deadly Doses
47 Min.Folge vom 14.06.2022Ab 12
Lea Conrad wird plötzlich von einem unerträglichen Juckreiz befallen, den sie mit einer hohen Dosis Antihistaminikum behandelt. Kurze Zeit später wird sie halb bewusstlos gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Dort stirbt sie nach einem Anfall ... Deborah Grunow litt seit einem schweren Autounfall unter chronischen Schmerzen und war auf starke Schmerzmittel angewiesen. Eines Tages wird sie ohnmächtig und stirbt kurz darauf im Krankenhaus. War es Suizid?
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
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Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.