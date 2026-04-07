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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Shock to the System

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 12vom 07.04.2026
Shock to the System

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 12: Shock to the System

46 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Durch einen anonymen Notruf finden Polizisten die Leiche von Andrew Hopper in einer üblen Gegend der Stadt. Der Tote hält eine Spritze in der Hand, in seiner Nähe liegt ein Rasierer. Sein Gesicht ist blutüberströmt. Wer oder was brachte den Mann um?

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