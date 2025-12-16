Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 9vom 16.12.2025
47 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

Dr. Gs Kollege Dr. Farley kontaktiert die Rechtsmedizinerin im Fall der plötzlich verstorbenen Kate Edwards: Bei der Autopsie der werdenden Mutter machte Dr. Farley einen überraschenden Fund. Nach einem unerklärlichen, unkontrollierbaren Wutanfall auf einer Grillparty mit seiner Familie stirbt John Gardner noch am Ort des Geschehens. Was war der Auslöser für seine Rage, und was tötete den Mann?

