Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. Pimple Popper

Der einsame Einhorn-Junge

TLCFolge vom 19.05.2019
Der einsame Einhorn-Junge

Der einsame Einhorn-JungeJetzt kostenlos streamen

Dr. Pimple Popper

Folge vom 19.05.2019: Der einsame Einhorn-Junge

45 Min.Folge vom 19.05.2019Ab 12

Taylore ist ein bildhübsche 17-Jährige und hat das Zeug, als Model zu arbeiten. Doch vor einigen Jahren sind dem Mädchen kleine Höcker auf den Ohrmuscheln gewachsen, so dass sie aussehen wie Elfenohren, und haben ihr Selbstbewusstsein völlig zerstört. Jose hat plötzlich eine kugelförmige Wucherung auf der Stirn bekommen und meidet seitdem den Kontakt zu Freunden und Familie. Er trägt die Haare nun lang, um die Beule zu kaschieren, fühlt sich aber sehr unsicher, sobald er das Haus verlässt. Und Ken musste wegen der schmerzhaften Wucherungen an Kopf, Rücken und Brust sogar seinen Job aufgeben. Wird es Dr. Lee gelingen, den Patienten zu helfen?

Alle verfügbaren Folgen