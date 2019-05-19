Dr. Pimple Popper
Folge vom 19.05.2019: Der einsame Einhorn-Junge
Folge vom 19.05.2019
Taylore ist ein bildhübsche 17-Jährige und hat das Zeug, als Model zu arbeiten. Doch vor einigen Jahren sind dem Mädchen kleine Höcker auf den Ohrmuscheln gewachsen, so dass sie aussehen wie Elfenohren, und haben ihr Selbstbewusstsein völlig zerstört. Jose hat plötzlich eine kugelförmige Wucherung auf der Stirn bekommen und meidet seitdem den Kontakt zu Freunden und Familie. Er trägt die Haare nun lang, um die Beule zu kaschieren, fühlt sich aber sehr unsicher, sobald er das Haus verlässt. Und Ken musste wegen der schmerzhaften Wucherungen an Kopf, Rücken und Brust sogar seinen Job aufgeben. Wird es Dr. Lee gelingen, den Patienten zu helfen?
