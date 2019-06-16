Pickel- Wars: Die Akne schlägt zurückJetzt kostenlos streamen
Dr. Pimple Popper
Folge vom 16.06.2019: Pickel- Wars: Die Akne schlägt zurück
Folge vom 16.06.2019
Leonard aus Holly Ridge, North Carolina, hat seit elf Jahren ein Geschwür am Arm, das ihm das Leben zunehmend erschwert. Am Anfang war es nur ein kleiner Knoten, mittlerweile hat es die Größe einer Honigmelone erreicht, wiegt ungefähr drei Pfund und beeinträchtigt den 54-Jährigen sehr bei seiner Arbeit. Leonard hält eine Wohnwagensiedlung inklusive umgebender Grünanlage in Schuss und hat sich das Geschwür vor kurzem an einem Dornenbusch aufgerissen. Nun hat er eine äußerst schmerzhafte, eiternde Wunde und kann keine Nacht mehr schlafen. Wird Dr. Sandra Lee dem Patienten, der panische Angst vor Arztpraxen und Kliniken hat, helfen können?
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
12
