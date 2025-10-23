Gefährliche Reflexion! Attacke des unsichtbaren Angreifers!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 106: Gefährliche Reflexion! Attacke des unsichtbaren Angreifers!
23 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Noch verbleiben 35 Minuten, um das Turnier der Universen zu gewinnen. Mit der schwindenden Zeit nimmt die Intensität der Kämpfe immer weiter zu, wobei Prum und Hermila aus dem zweiten Universum Team Erde besonders schwer zu schaffen machen. Nach ihrem Gefecht haben beide Lager herbe Verluste zu beklagen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS