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Dragonball

Im Palast des Gottes

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 2vom 27.03.2026
Im Palast des Gottes

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Dragonball

Folge 2: Im Palast des Gottes

21 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 6

Während in seiner Heimat die Vorbereitungen für seine Ehrung auf Hochtouren laufen, macht sich Goku auf den Weg zu Gott. Doch dabei bekommt er es zunächst mit Popo zu tun, Gottes Diener ...

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