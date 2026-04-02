Dragonball
Folge 9: Eine Runde für Kuririn
21 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6
Während Goku bei einer Runde "Blinde Kuh" scheitert, haben Yamchu, Tenshinhan, Kuririn und Chao-Zu handfeste Probleme: Sie befinden sich in einem Dorf, das gerade den Hüter Bergs feiert, als eben dieser Berg plötzlich ausbricht ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation