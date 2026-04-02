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Dragonball

Eine Runde für Kuririn

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 9vom 02.04.2026
Eine Runde für Kuririn

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Dragonball

Folge 9: Eine Runde für Kuririn

21 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6

Während Goku bei einer Runde "Blinde Kuh" scheitert, haben Yamchu, Tenshinhan, Kuririn und Chao-Zu handfeste Probleme: Sie befinden sich in einem Dorf, das gerade den Hüter Bergs feiert, als eben dieser Berg plötzlich ausbricht ...

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