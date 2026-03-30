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Dragonball

Wieder vereint

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 4vom 30.03.2026
Wieder vereint

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Dragonball

Folge 4: Wieder vereint

21 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 6

Nicht nur der Drache Shenlong wird wieder zum Leben erweckt. Alle, die Piccolo einst umbrachte, erhalten eine zweite Chance - was für ein Wiedersehen mit Kuririn, Chao-Zu und dem Herren der Schildkröten! Goku fasst einen weitreichenden Entschluss ...

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