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Dragonball

Das Geheimnis des Angelns

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 6vom 31.03.2026
Das Geheimnis des Angelns

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Dragonball

Folge 6: Das Geheimnis des Angelns

21 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 6

Um endlich mit mehr Konzentration an seine Aufgaben herangehen zu können, erhält Goku vom Großvater einer seltsamen Familie eine Lektion im Angeln. Yamchu, Tenshinhan und Kuririn machen sich unterdessen auf verschiedene Reisen, um für die kommenden Aufgaben gewappnet zu sein ...

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