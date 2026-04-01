Ein unheimlicher GegnerJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 8: Ein unheimlicher Gegner
21 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Während Goku noch immer große Probleme mit der Konzentration hat, macht sich Tenshinhan mit seinen Freunden auf den Weg zum Quittenturm, um Meister Quitte zu begegnen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation