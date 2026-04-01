Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragonball

Ein unheimlicher Gegner

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 8vom 01.04.2026
Ein unheimlicher Gegner

Ein unheimlicher GegnerJetzt kostenlos streamen

Dragonball

Folge 8: Ein unheimlicher Gegner

21 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Während Goku noch immer große Probleme mit der Konzentration hat, macht sich Tenshinhan mit seinen Freunden auf den Weg zum Quittenturm, um Meister Quitte zu begegnen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dragonball
ProSieben MAXX
Dragonball

Dragonball

Alle 2 Staffeln und Folgen