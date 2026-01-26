Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 3Folge 1
49 Min.Ab 16

In der ersten Folge treffen sich Ibrahim und Panna auf ein flüssiges Date. Ibrahim ist nach einer langen Beziehung endlich wieder Single, hat aber eine ganz wichtige Voraussetzung an seine künftige Freundin: Sie muss blond sein. Laura und Matthias stellen während des Dates fest, dass zwei Hobbys sie ganz besonders stark verbinden: Anime & Gaming. Martin hat einen Bauernhof zu Hause und steht mehr auf Männer als auf Frauen. Er hatte allerdings noch nie etwas mit einem Mann.

