Drunk Dates

Ein gestandener Mann für Elizabeth

ATVStaffel 3Folge 2
Ein gestandener Mann für Elizabeth

Folge 2: Ein gestandener Mann für Elizabeth

49 Min.Ab 16

Heute treffen der urige Kärntner Wolfgang und die gebürtige Amerikanerin Elizabeth aufeinander. Sie hat schon einiges an TV-Erfahrung gesammelt (BSF, Very Good For Hollywood) und weiß genau was sie will: einen gestandenen Mann.

