Folge 6: Schüchtern trifft auf Lax
51 Min.Ab 16
Der schüchterne Manuel hatte mit 16 seine erste und bisher einzige Beziehung. Seitdem hat er vieles ausprobiert, aber die große Liebe hat er nicht gefunden. Heute versucht er es deshalb einmal betrunken. Seine Dating-Partnerin Lax sucht einen starken Mann – jemanden, der sich auch mal die Karten von ihr legen lässt. Ob es zwischen den beiden funkt?
