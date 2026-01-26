Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beuteschema: rote Haare

ATVStaffel 3Folge 4
49 Min.Ab 16

Dominik steht auf Rothaarige, Tamara ebenfalls. Das ist im Fall dieser beiden die beste Voraussetzung für ein erfolgreiches Date. Alex & Divna suchen ihren Traumpartner - und es scheint zwischen den beiden zu funken. Das Dreier-Drunk-Date zwischen Veronika & Dominik & Andreas geht weiter und der Alkohol ist vor allem Dominik schon deutlich anzumerken.

ATV
