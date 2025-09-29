Drunk Dates
Folge 3: Ein Date zu dritt
50 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 16
Diesmal gibt es ein Date zu dritt. Dominik und Andreas treffen auf ihre Dating-Partnerin Veronika. Ein kleiner Kampf unter den Männern entbrennt – wer gefällt der Herzdame besser?
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Drunk Dates
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1PULS4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4