Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 03.08.2022: Vier Freundinnen am Strand
Die vier schwergewichtigen Freundinnen sind nach Florida gereist, um endlich wieder Strand und Meer zu genießen, doch es gibt ein Problem: Meghan hat sich am ersten Abend so mit Alkohol zugeschüttet, dass sie kaum noch gehen konnte. Die anderen Frauen machen sich große Sorgen, denn Meghan ersetzt Essen nun durch Alkohol. Die letzten 20 Jahre hatte sie sich mit Futtern getröstet, wenn es ihr schlecht ging, jetzt trinkt sie exzessiv. Denn die 43-Jährige findet sich immer noch hässlich, obwohl sie schon stark abgenommen hat, und ist extrem unsicher. Wird sie sich trotzdem im Badeanzug an den Strand trauen?
