Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 10.08.2022: Dr. Procters neue Patientin
Folge vom 10.08.2022
Vannessa kommt nicht weg vom Essen – aber das ist nicht ihr einziges Problem: Die zweifache Mutter war früher Prostituierte, um sich und ihre Kinder durchzubringen und schämt sich immer noch fürchterlich, dass sie ihren Körper verkaufen musste. Mit Hilfe einer Psychologin versucht sie nun, ihre dunkle Vergangenheit aufzuarbeiten. Dann geht es wieder ans Abnehmen. Tinas Sohn hat für die vier übergewichtigen Freundinnen ein Sportprogramm zusammengestellt: Dehnübungen, Squats und Sit-Ups bringen alle an ihre Grenzen. Doch es steht ein Klassentreffen an, bei dem sie möglichst gut abschneiden wollen.
