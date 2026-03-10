Staffel 1Folge 11vom 10.03.2026
Ein Engel auf Erden
Folge 11: Das Hotel der Träume
48 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 6
Der erfolgreiche Hotelier Clinton Rudd hat sein Hotel seinem Sohn Barry überschrieben. Das lässt Barrys ehemalige Schulfreundin Allison aufhorchen: Allison setzt nun alles daran, die gute Partie für sich zu interessieren. Zu ihrem Leidwesen hat Barry ein Auge auf das hübsche Zimmermädchen Elena geworfen. "Schiedsrichter-Engel" Jonathan wird in diesem Spiel um Liebe und Habgier dringend gebraucht ...
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH