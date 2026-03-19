Staffel 1Folge 18vom 19.03.2026
Liebe ist eine HimmelsmachtJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 18: Liebe ist eine Himmelsmacht
44 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 6
Der querschnittsgelähmte Scottie, ein alter Bekannter von Jonathan und Mark, hat es geschafft: Er ist trotz seiner schweren Behinderung ein erfolgreicher Anwalt geworden. Als Scottie Marks Cousine Diane kennenlernt und sich Hals über Kopf in sie verliebt, gibt es ein Problem: Zwar werden seine Gefühle von Diane erwidert, doch Scottie wagt es nicht, sich seine eigenen Gefühle einzugestehen ...
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH