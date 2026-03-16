Reise in die VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 15: Reise in die Vergangenheit
46 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 6
Jonathan und Mark suchen die Plätze von Marks Jugend in Oklahoma auf. Dabei erinnert sich Mark voller Wehmut an seinen Großvater Sims. Mark bereut es sehr, dass er ihm nie gesagt hat, wie sehr er ihn liebt. Doch ein Engel macht's möglich: Die beiden unternehmen eine Reise in die Vergangenheit - und Mark bekommt die Gelegenheit, Versäumtes nachzuholen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH