Staffel 1Folge 14vom 13.03.2026
Auf den Schwingen der LiebeJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 14: Auf den Schwingen der Liebe
44 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 6
Ein romantischer Auftrag für Jonathan und Mark: Die beiden sollen dafür sorgen, dass die attraktive Witwe Libby neues Eheglück findet. Zwar liebt der Tankstellenbesitzer Earl die Frau seit Langem, doch ist er zu schüchtern, um ans Ziel zu gelangen. Als alles in die richtigen Wege geleitet scheint, gibt es ein nicht vorhersehbares Problem: Engel Jonathan entwickelt plötzlich sehr irdische Gefühle für die schöne Witwe ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH