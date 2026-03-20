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Ein Engel auf Erden

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 19vom 20.03.2026
Späte Einsicht

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Ein Engel auf Erden

Folge 19: Späte Einsicht

45 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 6

Jonathan und Mark sollen dem etwas schrulligen Obdachlosen Willy einen Wunsch erfüllen. Willy hat nur noch 24 Stunden zu leben. Sein Wunsch: Er will dem skrupellosen Geschäftsmann Melvin Rich die Leviten lesen und ihn ermahnen, ein besserer Mensch zu werden. Willys gut gemeinter Rat stößt bei dem hartherzigen Mann auf taube Ohren. Jonathans "Chef" greift ein und vollzieht einen Körpertausch ...

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