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Ein Engel auf Erden

Denn du bist ein Mensch (1): Gefangen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 9vom 07.12.2023
Denn du bist ein Mensch (1): Gefangen

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Ein Engel auf Erden

Folge 9: Denn du bist ein Mensch (1): Gefangen

47 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12

Die blinde Rachel hat zufällig den zurückgezogen lebenden Julian kennengelernt. Julian, dessen Gesicht durch ein Geburtsmal schwer entstellt ist, verliebt sich in Rachel. Als er erfährt, dass Rachel durch eine Operation das Augenlicht wiedergegeben werden soll, flüchtet er in ein Versteck im Wald. Als Rachel ihm nacheilt, kommt es zu einem Unglück ...

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