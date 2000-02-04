Ein Fall für Zwei
Folge 10: Hassliebe
Aus der dicken pubertären Freundschaft zwischen Leo Wagner und Oskar Berghoff ist im Lauf weniger Jahre eine erbitterte "Jugendfeindschaft" geworden. Auslöser war natürlich eine junge Schönheit, Lena Schiefer, die - auch nach einer zweijährigen Jugendhaftstrafe Oskars - seine Geliebte geblieben ist. Während der frühere Kampf um Lena lediglich gewaltsam ausgetragen wurde, versuchen Leo und Oskar die alten gegenseitigen Rechnungen heute mit perfideren Methoden auszugleichen. Als Polizist verfolgt Leo den immer weiter in die Kriminalität abrutschenden Oskar sogar außerhalb der Dienstzeit und außerhalb der Gesetze. Als Leo seinen Jugendfeind endlich in flagranti bei einem Bankraub stellen will, kann Oskar mit Hilfe einer Geisel und durch Schüsse auf Leos engsten Kollegen und Freund Tommi Kanth entkommen. Als zufälliger Zeuge des Überfalls kann Matula nur noch Tommis Tod feststellen. Nach dieser besonders schmerzlichen Niederlage ist Leo zum Äußersten entschlossen: Ein illegaler Lauschangriff liefert ihm die notwendige Information. Als er jedoch endlich glaubt, seinen Todfeind erschossen zu haben, stellt sich heraus, dass Leo Wagner in Gegenwart von Lena einen unschuldigen jungen Menschen getötet hat und Oskar Berghoff weiter auf freiem Fuß ist. Aus Angst um ihren Geliebten und zur Verhinderung eines laschen Verfahrens gegen Polizist Leo wendet sich Lena Rat suchend an Rechtsanwalt Dr. Voss. Da es nicht gelingt, Lena abzuwimmeln, sehen sich Matula und Dr. Voss bald in eine höchst zwielichtige Sache verstrickt.
